"قال أرني أسنانك".. قصة صورة التقطها رجل تنزاني لـ هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة التقطها لها مواطن تنزاني.

وحكت "هنا" قصة الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "هذه الصورة التقطها رجل تنزاني يدعى (إيدن).. قلت له إنني لا أحب ابتسامتي.. فقال أرني أسنانك.. وكان يحاول إضحاكي في الصورة".

وخاضت هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي مؤخرا رحلة إلى منطقة زنجبار في تنزانيا، وحرصا طوال الأيام الماضية على مشاركة جمهورهما صورا منها.

ومن جانب آخر؛ شاركت هنا الزاهد في موسم دراما رمضان الماضي 2021، بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

"النمر" من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".