نانسي عجرم تصدم الجمهور بإحيائها حفل بعد أيام على وفاة حماتها!

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 02:43 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بإحيائها حفلا غنائيا لصاحل ا لشركة “هيرو” في قصر عابدين بمصر وذلك بعد أيام قاليلة من وفاة حماتها.

فقد أحيت نانسي عجرم حفلا خاص لشركة “هيرو” في قصر عابدين، وارتدت Jumpsuit أسود اللون مزين بزهور على الجانبين باللون الفضي.

وكانت “عجرم” قد تعاقدت مع شركة “هيرو” لإحياء الحفل في هذا الموعد، ولم تستطع الاعتذار، لأن التعاقدات يصعب إلغاؤها.

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وكانت نانسي عجرم قد بررت إحيائها الحفل قبل وصولها الى مصر بتغريدة شكرت فيها كل من قدم لها التعازي ثم قالت: “الحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن.”.



شكر كبير لكل صديق و قريب ذكرنا و شاركنا بهالوقت الصعب. إنشالله الحزن ما بدق باب حدا.🙏🏻

المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، و الحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن.🤍 — Nancy Ajram (@NancyAjram) June 3, 2021

وكانت قد توفيت السيدة جمال بديع نهرا، أرملة ​ميشال طانيوس الهاشم​، والدة الدكتور ​فادي الهاشم​، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم 28 أيار/مايو الماضي.وقد إعتذرت عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع،