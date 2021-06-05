“تباً لشائعات الموت السخيفة”.. أيمن زيدان غاضب من شائعة وفاته

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 02:43 صباحاً - عبر الفنان السوري، أيمن زيدان، عن غضبه واستيائه من انتشار شائعة وفاته في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطمأن زيدان معجبيه وأصدقائه عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” بأنه بصحة جيدة، فيما هاجم شائعات وفاته.

وكتب أيمن زيدان في منشور له: “والله العظيم أنا بخير، تبا لاشاعات الموت السخيفة والتي لا أفهم سبب ترويجها”.

وأثار تعليق أيمن زيدان الغاضب من انتشار شائعة وفاته تفاعلا واسعا بين أصدقائه الفنانين في سوريا، منهم صفاء سلطان التي قالت له: “الله يحميك يااستاذنا الغالي يعطيك الصحه والقوه وطولة العمر”، وتولاي هارون التي كتبت “يخليلينا ياك يا كبير ويحفظك ربي” فيما دعا العديد من محبي الفنان السوري له بالصحة وطول العمر.