عمرو اديب يهاجم محمد رمضان: “بيضحك علينا كلنا”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 02:43 صباحاً - سخر الإعلامي المصري عمرو أديب من اعلان مواطنه الفنان محمد رمضان تحفظ الدولة على أمواله واتهمه بالكذب.

وهاجم عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر” قائلا: “محمد رمضان فاكرنا هبل فاكرنا في عصر الجمهور الحقيقة مبتوصلوش، وحب يدينا انطباع أن هو مش بيعز حاجة على البلد، وأن البلد حطت إيديها على فلوسه أحنا عندنا مصاريف كتير وناخد منين ناخد من محمد رمضان، بيضحك علينا كلنا بيقول البلد حطت إيدها على فلوسي، لا يا عم البلد عايشه من غير فلوسك وفي غنى عنها”.

وتابع: “يطلع محمد رمضان مصمم يكذب علينا تاني ويقول للعالم أن في مصر الحكومة بتحط إيدها على فلوس الناس، مصر مزنوقة في قرشين وأخدت فلوس رمضان، وقالك أنا بشيل الفلوس في البيت هو دا اللي بتعلمه للناس أنهم ميتعاملوش مع البنوك اللي في مصر وأنهم ميتعاملوش مع البنوك الوطنية، بتقولهم خلي بالك الدولة ممكن تحط إيديها على فلوسك وحطها تحت البلاطة”.

واختتم كلامه: “أنت قررت أن متدفعش فلوس الراجل مع أنك عارف أنه حقه، أنت مش شايف أنت حصلك إيه وإيه اللي بيجرالك على مدى شهر”.

يشار أن محمد رمضان أعلن أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد موظفي البنك ليخبره بأن الدولة تحفظت على أمواله وهو الأمر الذي عقب عليه البنك بأنه بسبب الحكم القضائي الخاص بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر،