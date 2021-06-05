محمد الفلاح - الفاشلة كيم كارداشيان تنهار على الهواء بعد طلاقها فيديو

السبت 5 يونيو 2021

انهارت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، خلال استضافتها في برنامج على شاشة التلفزيون، عندما تطرق الحديث إلى طلاقها من كاني ويست.



وكانت كيم كارداشيان طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، في فبراير بعد 7 أعوام من الزواج.

ونقل الموقع عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

ولكن كارداشيان أبدت حزنها الشديد على "فشلها" في الزواج، للمرة الثالثة، وانهارت بالبكاء، في أحدث حلقات برنامجها الواقعي "كيبنج أب ويذ ذا كارداشيانز".

وأظهر الفيديو كارداشيان وهي تتحدث مع أخواتها كورتني وكيندال وكايلي، حول زواجها مع ويست، حسب "سكاي نيوز".

وقالت كارداشيان وهي تجهش بالبكاء: "الحقيقة أنني أصبحت غير قادرة على الاستمرار بفعل ذلك"، في إشارة للبقاء مع زوجها الذي كان مسافرا طول الوقت لتقديم حفلات وتسجيل الأغاني.

وأضافت: "أعتقد أنه يستحق شخصا يسانده ويسافر معه أينما رحل.. يستحق زوجة تسانده في كل خطواته وتسافر معه، لم أستطع فعل ذلك".

وتابعت: "أشعر أنني فاشلة.. نعم إنه زواجي الثالث.. أنا حقا شخص فاشل.. لا أريد سوى أن أشعر بالسعادة".

وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

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