محمد الفلاح - معتز مطر يعلن رحيله النهائي عن قناة الشرق فيديو

السبت 5 يونيو 2021

أعلن الإعلامي معتز مطر، انتهاء الإجازة المفتوحة التي كان قد حصل عليها من فضائية "الشرق" التي تبث من تركيا، ورحيله عن القناة بشكل نهائي.



وقال مطر، في فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "حقكم علينا أن نُخبركم أن الإجازة المفتوحة مع الشرق انتهت، وعلاقتي مع فريق الإعداد بالقناة انتهت بشكل نهائي".

وأضاف مطر: "رحلنا عن الشرق، وهي في طريقها الذي اختارته، ونحن في طريقنا الذي كتبه الله علينا، متمنيًا لهم ولكل الزملاء في الطريق الذي اختاروه لأنفسهم التوفيق".

وواصل مطر: "لكل الزملاء الذين قبلوا أن يكملوا في الظهور على الشاشات كل الاحترام، لكننا استفتينا قلوبنا، ولم نستطع أن نفعل مثلهم، ونحن سنظل معكم عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوتيوب".

وأشار مطر إلى أن هناك عروضًا للظهور على شاشة التلفزيون من جديد، قائلًا: "ندرس بجدية أكثر من مشروع، ونشعر بتفاؤل أن واحدًا منها قد يكون إحكامًا في وقت من الأوقات، وهنالك كثيرون يفكرون معنا ويضعون خططًا".

يذكر أن تركيا احتضنت خلال السنوات الماضية منصات، ووسائل إعلام مصرية معارضة تصدرتها قنوات: "الشرق"، و"مكملين" و"وطن"، وركزت في برامجها، على مدار 8 أعوام ، على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري، والدفاع عن جماعة الإخوان، لكن السلطات التركية وعبر سعيها إلى التقارب مع مصر، طلبت من تلك القنوات التوقف عن بث البرامج السياسية، ومهاجمة القاهرة.

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