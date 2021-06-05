شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: أتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم سيد رجب عن مشاركته فى مسلسل موسى مع النجم محمد رمضان: "كان كل همنا التفكير فى تلك الفترة من الزمان وكيفية تقديم الشخصيات وطريقة التفكير والكلام والملابس، واستحضرت شخصيات كبار النجوم مثل زكى رستم فى تلك المرحلة الزمنية، وأردت تقديمها بطريقة سيد رجب".

وأضاف سيد رجب، خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: "شخصية وهبة بمسلسل موسى شخصية نمطية، وأردت أن أضيف لها أبعادا مختلفة".



سيدرجب وعمرو الليثى

وقال النجم سيد رجب عن مسلسل أبو العروسة: "إننى كنت خائفا قبل المشاركة فى المسلسل، وأحرص دائما على أن أقدم شخصية مختلفة وعلاقتى مع الفنانة سوسن بدر وأسرتى رائعة، وأتمنى أن يستمر ويقدم منه أجزاء أخرى، وهو نموذج للأسرة المصرية وأناشد أن يتم عمل جزء جديد منه".

وأضاف سيد رجب: "المخرج سامح عبد العزيز علاقتى به جيدة جدا، وإنني شاركت بمسلسل الحارة وقال لى سامح عبد العزيز إنك ممثل حقيقى وحرصت أن تكون معانا بالمسلسل".

وأعرب سيد رجب عن سعادته بتقديم شخصية المسحراتى فى مسلسل رمضان كريم، مضيفا: "عقب مسلسل موجة حارة رأيت معجبة قالت لى أزيك يا حمادة وضحكت جدا".



الفنان سيد رجب

وقال الفنان سيد رجب إنه عمل بالهندسة لمدة 20 سنة ولكنه لم يكن يتخيل أن يكون ممثلا، مضيفا: "كنت طول عمرى بمثل وكان كل قضيتى أن أمثل بغض النظر نجحت أم لا".

وأضاف: "أول عمل قدمته كان مسرحية (حكاية بلاد نمنم)، وكنت بقول كلمة واحدة (حاضر)، وقدمت دورا صغيرا فى فيلم (أحلام صغيرة) مع صلاح السعدنى وميرفت أمين". وعن فيلم إبراهيم الأبيض أشار سيد رجب إلى أن "المخرج قرأ السيناريو واختار لى أن أقدم شخصية المعلم سراج".

وتابع سيد رجب: "النجومية عندما تأتى متأخرة جميلة جدا وبصراحة أنا موجود وأمثل وأكون مؤثر فى الناس، وهذا ما يهمنى بغض النظر عن النجومية". موضحا أنه من المحبين جدا للسيرة الهلالية، حيث قدم خلال الحلقة مشهدا مؤثرا من السيرة الهلالية.

وقال النجم سيد رجب عن تجربة كتابة السيناريو بفيلم "الشوق" إنه أخذ جائزة مهمة بمهرجان القاهرة، مضيفا: "كنت بكتب قصص قصيرة وأنا صغير، وكتبت بعض السيناريوهات حبا فى التمثيل لأننى كنت أتمنى تقديم عدد من الشخصيات وأكتبها، وفيلم الشوق تم تقديمه بصورة مميزة، ولكنى ممثل ولذلك لم أستمر ولو أردت كتابة سيناريو ممكن محمد ممدوح يقدمها".

وأضاف سيد رجب: "الشر موجود بداخلنا وتفوقت على نفسى فى دور حمادة عزلان وأحبه جدا، كما أحب محمود المليجى وزكى رستم، وأتمنى أن أكون امتدادا للنجم الكبير محمود المليجى، وهذا شرف كبير لى أن يقال إننى امتداد له".

وأكد سيد رجب أنه تزوج مرتين، ولديه ابنته بسمة وهى متزوجة ولديها بنت اسمها هنا، مضيفا: "فرحة عمرى وأنا جد". وقام الإعلامى عمرو الليثى بتكريمه فى ختام حلقة واحد من الناس وتقديمه درع قناة الحياة له.