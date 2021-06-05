محمد محمود عبد العزيز أمام قبر والده في ذكرى ميلاده.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا النجم محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، والتي وافقت يوم الجمعة 4 يونيو الجاري.

ونشر محمد، صورا له من أمام قبر والده الراحل، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "وأنا قاعد بتكلم مع أبويا وبفضفض وأحكيله عن حاجات كتير.. اللهم اشفي كل مريض، ورد كل غائب، وريح قلب كل مهموم، وخفف عن كل مكروب، وتقبل منا دعائنا وأعمالنا، ويسر لنا أمورنا وردلنا حقوقنا، وأبعدنا عن كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك ويقربنا منك يا رب العالمين.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

الراحل محمود عبدالعزيز من مواليد 4 يونيو 1946، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، بدأ حياته الفنية في التليفزيون من خلال الاشتراك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل "الدوامة" من إخراج نور الدمرداش.

وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 من خلال فيلم "الحفيد"، ثم انطلق ليقدّم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها: "حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب" وغيرها.

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ محمود عبد العزيز في تقديم العديد من الأعمال المهمة منها: "الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش"، بالإضافة لأعماله في الألفية الجديدة ومنها فيلم "الساحر" ومسلسل "جبل الحلال" وغيرها، ووافته المنية يوم 12 نوفمبر 2016.