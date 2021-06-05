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10 صور من خطوبة الفنان أحمد إمام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان الشاب أحمد إمام، شقيق الفنانة نسرين إمام، بخطوبته على الفتاة وفاء عادل.

ونشر إمام، صورا من حفل خطوبته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحمد لله".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة إمام، وبينهم محمد رجب، جيهان خليل، محمد عز، حسني شتا، ، وهبة مجدي وغيرهم.

وقدّم أحمد إمام مؤخرا دور "طارق المنزلاوي" في مسلسل "الطاووس" في موسم دراما رمضان 2021، مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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