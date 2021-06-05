10 صور من خطوبة الفنان أحمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان الشاب أحمد إمام، شقيق الفنانة نسرين إمام، بخطوبته على الفتاة وفاء عادل.

ونشر إمام، صورا من حفل خطوبته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحمد لله".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة إمام، وبينهم محمد رجب، جيهان خليل، محمد عز، حسني شتا، منى فاروق، وهبة مجدي وغيرهم.

وقدّم أحمد إمام مؤخرا دور "طارق المنزلاوي" في مسلسل "الطاووس" في موسم دراما رمضان 2021، مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.