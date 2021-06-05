درة وجميلة عوض وديانا هشام على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جميلة عوض

الفنانة جميلة عوض، ظهرت على شاطئ البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، داخل منزلها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما لهذا النهار بشمسين في السماء.. ليس كمثله نهار.. جلال الدين الرومي.. صباح السعادة".

الفنانة رانيا يوسف، ظهرت بإطلالة أنيقة خلال تواجدها في برشلونة بإسبانيا عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

درة

ظهرت الفنانة درة، أمام البحر بإطلالة صيفية، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أحيانا يرى القلب ما هو غير مرئي للعيون".

كارول سماحة

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏الرجولة أدب، وليست فقط لقب.. والأنوثة حياء، وليست فقط أزياء".

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري، بإطلالة أبيض في أسود، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الضوء والظلال.. ما صنعنا منه جميعا".

نيللي مقدسي

الفنانة نيللي مقدسي، ظهرت أمام متابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجذابة، وعلقت: "حتى لو لم تعجبي أحدا، إن كنتي راضية عن نفسك، ذلك يكفي فأنت أجمل حين تملكين الثقة بنفسك.. عبارة أعجبتني نزار قباني".

إنجي علاء

ظهرت المؤلفة إنجي علاء، عبر حسابها على إنستجرام، وهي تدون بعض الملاحظات في أجندتها، وعلقت: "ساعتها الخوف بيسيطر والحسابات بتختلف".

ديانا هشام

نشرت الفنانة ديانا هشام، أحدث ظهور لها على شاطئ البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشمس هي الفلتر المفضل لدى".