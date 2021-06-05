شيكو يمازح أحمد فهمي بهذا التعليق ثم يحذفه.. والجمهور: "هو زعل ولا إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك نجم الكوميديا شيكو، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع صديقه الفنان أحمد فهمي.

ومازح "شيكو" صديقه "فهمي" في تعليقه على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "شيكو والكلب وكلب السقا.. كنت واحشني يا فهمي".

المفارقة أن "شيكو" بعد مرور وقت قليل قام بحذف الصورة والتعليق، وأعاد نشرها من جديد دون تعليق مكتفيا بإيموجي قلب فقط.

الجمهور استقبل ما فعله شيكو بالكثير من التعليقات، وبينها: "هو زعل ولا إيه.. عادي على فكرة الكومنت الأول أنتوا صحاب وفهمي مش هيزعل.. ضايقتك كلب السقا؟ لا أنا ضايقتني كومبارس.. أنت مسحتها ليه.. شكل فهمي زعل.. طب مسحتها ونزلتها تاني ليه طيب ما كلنا شوفنا" وغيرها.

ولاقت الصورة إعجاب جمهور الثنائي، ومن بينهم نجوم الفن أحمد زاهر، أحمد شامي، ودارين حداد وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال شيكو مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في يناير 2021، وشارك في بطولته النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، ورانيا يوسف وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، من إخراج معتز التوني.

بينما آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل "رجالة البيت" مع أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن، لطفي لبيب، ومحمد جمعة وغيرهم، في رمضان 2020، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.