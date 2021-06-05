شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يكشف عن أصعب المشاهد فى مسلسل "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم سيد رجب، خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه استمتع بالعمل مع الممثل محمد ممدوح، مضيفا: "معظم المشاهد بيننا كانت مهمة ومؤثرة".

وعن أصعب مشهد أجاب سيد بأن كل المشاهد صعبة مع المخرج تامر محسن، ولا يوجد مشهد لم يبذل به مجهود فى مسلسل لعبة نيوتن، موضحا: "مشهد وأنا بتكلم مع بنتى وهي ميتة كان مشهدا صعبا وخرج بشكل نال رضا المشاهدين".



الفنان سيدرجب

وعن مشهد العزاء بمسلسل لعبة نيوتن قال سيد رجب: "إننا حرصنا أن نقدم مشهدا حقيقيا ولا يقلب مننا المشهد إلى كوميدى، وهو أيضا من أصعب مشاهد المسلسل".

وقال سيد رجب عن مشاهده مع الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بمسلسل لعبة نيوتن: "إنها ممثلة مجتهدة وذكية وبارعة وشاهدتها فى مسلسل نسر الصعيد"، مضيفا: "قمنا بتصوير أحداث المسلسل وتوقفنا لظروف كورونا وغيرها، وأثرت بشكل كبير على صناع العمل والممثلين".

وعن تأثره بشخصية بدر بعد انتهاء التصوير: "أجاب هذا الأمر مدارس، وهناك من يعيش بالشخصية فى حياته الخاصة وهذه مدرسة وبها عباقرة، وأنا عندما أخرج من تمثيل المشهد أدخل فى مود تانى، وممكن أهزر مع محمد ممدوح أو فراج وأنا تدربت كثيرا على هذه الطريقة".



الفنان سيد رجب

وضرب سيد رجب مثل بأنه لم يعيد مشاهد كثيرة أثناء التصوير بمسلسل لعبة نيوتن، مضيفا: "الممثل عندما يثق فى المخرج بيسلم نفسه ليه، وأن المخرج هو مرايتك وعلاقتى كانت رائعة بمخرج مسلسل لعبة نيوتن".

وقال سيد رجب إن الفنانة منى زكى ممثلة قوية جدا وعلى قدر ما هى بسيطة إلا أنها عميقة جدا، وقدمت نموذجا جديدا للمشاعر فى مسلسل لعبة نيوتن".

وأضاف: "منى زكى نموذج للممثلة الموهوبة المجتهدة، وعندما اشتغلت فى مسلسل آسيا استمتعت جدا بالعمل معها وهى تستطيع تقديم كل الأدوار". متابعا أن منى زكى متمكنة ومُلمة بأدق تفاصيل الشخصية فى أى عمل تقدمه، لذلك حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.