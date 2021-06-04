محمد المجذوب يدخل القفص الذهبي بعد علاقة حب استمرت لـ 9 سنوات

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كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 11:57 مساءً - دخل الفنان محمد المجذوب القفص الذهبي، إذ أعلنت حبيبته اللبنانية رشا الزين ذلك من خلال نشرها صورة زفافهما، بعد علاقة حب استمرت لـ 9 سنوات!
بدوره محمد لم يعلن بشكل رسمي زواجه بعد على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن حساب زوجته على انستغرام خاص.
وقد تألقت رشا بفستان زفاف ناعم وبسيط بدت فيه بغاية الجمال.
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