كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 11:57 مساءً - انهالت التعليقات الإيجابية على مجموعة صور سبق ونشرتها الإعلامية رابعة الزيات تجمعها بابنها علي بمناسبة عيد ميلاده، متمنّيةً له النّجاح الدّائم. وقد فاجأ علي الجميع بوسامته إذ أصبح شابا جميلاً.وكانت رابعة قد أرفقت المنشور بتعليق جاء فيه: “انت مش بس ابني وروحي وقلبي، انت سندي والكتف اللي بتكّي عليه بفرحي وحزني ، كل عيد وانت زينة حياتي وحياة كل اللي بحبّوك، كل عيد وانت ناجح وطموح، بحبك قد الدني ماما”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ابن رابعة الزيات يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبه والدته! ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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