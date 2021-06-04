أحمد حلمي ومنى زكي يدعمان ابنتهما بمشروعها الجديد

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 11:57 مساءً - يحرص الممثل المصري ​أحمد حلمي​ وزوجته الممثلة المصرية ​منى زكي​، على دعم ابنتهما ليلي ومساندتها مشروعها الجديد.

وكشف حلمي بصور نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، عن معرض للملابس التي رسمت عليها وقامت ببيها.

وعلّق أحمد على صور المعرض التي شاركت فيه ليلي مازحاً: “مش علشان أبوها أخليها تعملي خصم، بس لأني أبوها أخدت التي شيرت ببلاش”.

كما وظهرت في بعض الصور منى زكي داعمة لـ ليلي.

نشير إلى أن الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي، يحاولان دائما الحفاظ على خصوصية حياتهم العائلية وأولادهم. لكن مؤخرا، أصبحت ليلي، والتي هي ابنتهم الكبرى، تظهر معهم في حفلات أو بعملها الجديد.