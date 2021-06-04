أول تعليق لياسمين صبري بشأن سخريتها من محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سخرية الفنانة المصرية ياسمين صبري من مواطنها الفنان محمد رمضان بعد الحجز على أمواله.

وحسمت ياسمين صبري الجدل الدائر، إذ نفت هذه الشائعة عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "ليس لدي أي حسابات على فيسبوك.. الحساب مزور وسأقوم بإغلاقه".



وأضافت: "مستحيل أتكلم كده مع أو على أي حد".

وكان حساب منسوب لياسمين صبري كتب تعليقاً على إعلان محمد رمضان التحفظ على أمواله: "ضحكتني"، في إشارة إلى أن طريقة إعلانه هذا الخبر أضحكتها.





وأعلن محمد رمضان، الخميس، التحفظ على أمواله، قائلاً في فيديو نشره على حسابيه في "فيسبوك" و"أنستقرام" أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه بالتحفظ على أمواله، مؤكداً أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده.



