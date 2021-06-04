فيديو.. الإعلان التشويقي لفيلم تامر حسني "مش أنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح تامر حسني، الجمعة، الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد "مش أنا" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومن المنتظر طرح فيلم "مش أنا" خلال الفترة المقبلة في دور السينما.







وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" (تامر حسني) الذي تربطه علاقة قوية بوالدته المريضة (سوسن بدر)، إذ يحرص على قضاء أطول وقت ممكن إلى جوارها لمراعاتها فهي محور حياته.

ويشارك في بطولة فيلم "مش أنا" إلى جانب تامر حسني، كل من: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

