فيديو.. فنانة خليجية: شاحن الهاتف كاد يقتل ابنتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة البحرينية ريم أرحمة، تفاصيل حادث كاد يودي بحياة ابنتها بسبب شاحن هاتفها، لولا استدعاء الإسعاف ووصول الأطباء سريعا.

وأوضحت ريم أرحمة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، أن ابنتها كادت أن تفقد حياتها صعقا بالكهرباء، أثناء محاولتها انتزاع الشاحن من القابس الكهربائي، مشيرة إلى أنها سمعت صوت صراخها من بعيد.



وقالت الفنانة البحرينية إنها بمجرد الخروج من غرفتها شاهدت ابنتها ترتجف من الكهرباء ويديها زرقاوين، بسبب الكهرباء، فسارعت إلى الاتصال بالإسعاف على الفور لإنقاذ ابنتها.

وتابعت: "ربي لطف بحالنا، شكرا الطوارئ على سرعة الاستجابة، الله سلمنا وسلم بنتي وانكتب لها عمر جديد".

ووجهت رسالة إلى متابعيها: "ديروا بالكم من الشواحن، بنتي بغت تروح مني، الله رحم بحالنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله".