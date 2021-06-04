بالأرقام.. أجور أبطال مسلسل "فريندز" في حلقة "لم الشمل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جلبت حلقة "لم الشمل" من المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" المال إلى جانب الذكريات ولحظات المرح والدموع للممثلين والمعجبين على حد سواء.

وعندما بلغ أبطال المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر وماثيو بيري ومات لو بلانك نهاية مسيرتهم التلفزيونية، تمكنوا من التفاوض على راتب قدره مليون دولار لكل حلقة، والتي كانت صفقة ضخمة في ذلك الوقت، وما زالت تعتبر رقما مرتفعا بشكل لا يصدق حتى الآن، إلا أنهم استطاعوا أن يجتازوا ذلك الرقم في حلقة "لم الشمل".



وذكرت مجلة "فارايتي" الأمريكية أن كلا من الممثلين الستة حصل على أجر 2,5 مليون دولار في حلقة "لم الشمل"، مقابل عودتهم لتجسيد شخصياتهم المحبوبة على الشاشة الصغيرة.



وكانت جرت مفاوضات في البداية مع أبطال مسلسل "فريندز" على حصول كل منهم على مليون دولار عن المشاركة في الحلقة، لكنهم رفضوا العرض، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.





وتلقى أبطال مسلسل "فريندز" مليون دولار عن الحلقة الواحدة في آخر موسمين للمسلسل (التاسع والعاشر)، ولم يكن هذا الرقم شائعا جدا في ذلك الوقت بالسوق الدرامي، باستثناء بعض الحالات الخاصة، مثل الممثلين بول ريزر وهيلين هانت اللذان تلقيا مليون دولار لكل حلقة للموسم الأخير من مسلسلهما "Mad About You"، وكيلسي جرامر الذي نال 1.6 مليون دولار لكل حلقة من الموسمين الأخيرين من مسلسله الشهير "فريزر".

وجمعت حلقة "لم الشمل" من مسلسل "فريندز" (Friends: Reunion) جميع أعضاءه الستة الرئيسيين للتحدث عن كواليس عملهم في المسلسل الذي يتمتع بشعبية جارفة، كما تضمنت مقابلات مع المشاهير والمعجبين، وعرضت على منصة "إتش بي أو" الرقمية الأمريكية.