شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بعيد ميلاد أنجلينا جولى بصورة من ترويجهما لفيلم Eternals والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية سلمى حايك على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها النجمة العالمية أنجلينا جولي، التى تحتفل بعيد ميلادها اليوم 4 يونيو، بصورة تجمعهما من إحدى رحلاتهم الترويجية لفيلمهما الجديد eternals.

ونشرت سلمى حايك الصورة، التى ارتدت فيها ملابس باللون الأسود وبجوارها جولى التى ارتدت فستانا بنفس اللون، لتوجه لها رسالة بمناسبة عيد ميلادها قائلة: "عيد ميلاد سعيد أختى الأبدية".

وكانت مارفل كشفت عن التريلرالأول لفيلمها المقبل Eternals، المقررعرضه في 4 نوفمبر المقبل بدورالعرض العالمي، بعد استقرار سوق السينما عالميًا بعد تخفيف بعض القيود التي فرضتها عدد من الدول بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، الملامح الأولي للفيلم المقبل Eternals، الذي سيسرد قصة حياة بعض الأبطال الخارقين الجدد الذين مكثوا على الأرض لآلاف السنين، لتكشف عن الإمكانيات والمهارات التي يتمتعون بها.



سلمى حايك وأنجلينا جولي

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ريتشارد مادن، الذى يجسد دور إيكاريس، يلعب القائد القوي لفريق Eternals الذي يمكنه الطيران، وإطلاق أشعة من الطاقة الكونية من عينيه ولديه قوة خارقة متقاربة مع سوبر مان، وتلعب أنجلينا جولي دور ثينا، المحاربة التى يمكنها صنع أي سلاح.

الفيلم الجديد Eternals من بطولة ريتشارد مادن، وجيما تشان، وكميل نانجياني، وسلمي حايك وما دونغ سوك، وباري كيوجان، وأنجلينا جولى وكيت هارينتجتون، وسيقوم بإخراجه كلوي تشاو.