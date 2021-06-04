شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: كان نفسى أكون ست قوية.. ومحمد فراج: صورت جزء فى لعبة نيوتن بدقن تركيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل صناع وأبطال مسلسل "ضد الكسر" ضيوفا مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" المذاع على قناة Cbc، وقالت النجمة نيللى كريم: "كل شخصيات المسلسل الناس حبتها وكرهتها وده بيحصل في الدراما لأن أنا شايفة إن كل شخصية لها طموحات وأى واحدة لو لم تصل إلى النجاح اللى عوزاه بيكون جواها حقد وغل لازم يطلع".

وتابعت نيللى كريم: "أنا عجبتنى جدا شخصيتى في مسلسل ضد الكسر لأنها ست قوية ومفترية وأنا كان نفسى أكون كدة في الحقيقة، عشان لازم العواطف متكسرش حد عشان نكمل الحياة، فأنا شايفة إن هى الشخصية الصح لأن الضعيف بيداس عليه".

وتحدث محمد فراج عن كيفية ظهوره في مسلسل "ضد الكسر" بدون لحية وفى "لعبة نيوتن" بلحية، قائلا: "ربيت دقنى عشان مسلسل لعبة نيوتن، والمسلسل تأجل بسبب ظروف كورونا، وأنا كنت مربى دقنى 4 شهور ولم أستطع حلاقتها بسبب أنى صورت بيها جزء كبير في شخصيتى بلعبة نيوتن، وكانت تعبانى طول الفترة دى، ولكن اتفقت مع المخرج تامر محسن على حلاقتها والاستعانة بدقن تركيب شبيه مثلها بالضبط حتى أستطيع تصوير دورى في ضد الكسر، فأنا صورت آخر شهر ونصف فى لعبة نيوتن بدقن تركيب".

وعن تعاون نيللى كريم مع النجم كريم عبد العزيز قالت: "أنا بحب كريم جدا واشتغلنا مع بعض في جزئي فيلم الفيل الأزرق، وكمان صورنا مشاهدنا فى حفل المومياوات في نفس الوقت في الأقصر، وبهنيه على مسلسل الاختيار 2، كان مسلسل قوى جدا ورائع، ومن المسلسلات اللى توجع القلب".

مسلسل "ضد الكسر" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تار عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامى مغاورى، رمزى العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسى، منا عادل.

وتدور أحداث مسلسل "ضد الكسر" حول نجمة وسائل التواصل الاجتماعي سلمى وتجسد دورها "نيللى كريم"، وتتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم "محمد فراج" ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.



لقاء الخميسي



حمزة العيلى



تارا عماد



سينتيا خليفة



محمد فراج



نيللي كريم



ابطال مسلسل ضد الكسر مع منى الشاذلى



نيللى كريم ومحمد فراج