شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: بقول فى كل عمل للمخرج أنا ممثل ضعيف وأحب أسمع ملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم سيد رجب إن أهم ما جذبه فى مسلسل "لعبة نيوتن" أن الدور صعب ورائع جدا وتحمست جدا للمشاركة فيه، وأيضا وجود نخبة من الممثليين والمخرج المتميز وهذه التوليفة جعلت العمل رائعا ومتميزا".

وعن شخصية بدر فى مسلسل "لعبة نيوتن" أوضح سيد رجب أن الدور مبنى على الغموض، وبتظهر الفلسفة فى هذه الشخصية مع مرور الحلقات.



الفنان سيدرجب

وأضاف سيد رجب، خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن بدر زاهد فى الدنيا واتظلم كثيرا، وقرر أن يكون له فلسفة فى الحياة وضحت بشكل كبير فى أحداث المسلسل.

وأعرب سيد رجب عن سعادته بالعمل فى المسلسل وكل مشهد له هدف وليس من فراغ، مضيفا: "كنت سعيدا جدا وأنا ذاهب فى تصوير أحداث المسلسل، والمعادلة الصعبة بالنسبة لى كيف تتعايش مع هذه الشخصية، وحبيت فى شخصية بدر بساطته وزهده، وهو شخصية مركبة جدا تتحمل الألم والمعاناة".

وأشار إلى أن الفضل يعود إلى المخرج تامر محسن، مؤكدا: "دائما أقول فى كل عمل للمخرج أنا ممثل ضعيف، وأحب أستمع إلى الملاحظات".



الفنان سيد رجب

وقال الإعلامي عمرو الليثي فى مقدمة الحلقة: "ضيفى النهاردة جوكر فى عالم التمثيل، وقادر على أن يتلون ويتشكل ويتغير مع كل شخصية".

وأضاف الليثي خلال حلول النجم سيد رجب ضيفا ببرنامج واحد من الناس: "موهبته لا حدود لها، وادواره متنوعة، ويقدر يرسم خطوط شخصياته ويجعل لها أبعادا تخطفك وانت بتتفرج عليه من راجل غلبان.. لشخص أولعبان ، ومن إرهابى خطير لمدير أمن القاهرة، ومن خال ندل لأب يتحمل مسئولية أسرة على أكتافه".



سيدرجب وعمرو الليثى

وتابع الليثي: "هو المشخصاتى المدهش واللى جرابه مليان حكاوى، وهو المعلم صقر والمعلم سراج والمعلم سالم، هو شوقى سفينة والباشويش إبراهيم وحمادة غزلان".

وشارك مؤخرا الفنان سيد رجب في أكثر من عمل في موسم رمضان منهم مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن. كما شارك في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.