يحيى عبد المتين ودوين جونسون فى مهمة جديدة بفيلم Emergency Contact

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة فاريتي، في تقرير جديد لها، عن انضمام النجوم يحيى عبد المتين الثاني، ودوين جونسون، وبو فلين، في مهمة أكشن جديدة بفيلم يحمل اسم Emergency Contact.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الصحيفة فإن عبد المتين وجونسون، سيشاركان في الفيلم الجديد الذي تدور أحداثه في ولاية تكساس الأمريكي، ولم يكشف التقرير عن أى تفاصيل بخصوص توقيت عرض الفيلم فى صالات السينما العالمية.

لعب عبد المتين، الحائز على جائزة إيمي عن فيلم Watchmen من HBO، دور البطولة في "The Trial of the Chicago 7" بدور بوبي سيل، كما يشارك في "The Matrix 4" و "Candyman" هذا العام، بالإضافة إلى دور البطولة في فيلم "Mad Max" "Furiosa" و "Aquaman 2"، وكلاهما من شركة Warner Bros.

وعلى جانب آخر، ظهر ذا روك في فيديو نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام منذ أيام، وهو يقف أمام إحدى البحيرات الكبيرة ويمسك في يده سمكة ضخمة من السلمون، وكتب قائلا: "من الجيد جدا أن أذهب إلى مزرعتي في نهاية الأسبوع لفك الضغوطات، وإجراء جرد كامل للذهن، وقضاء بعض الوقت مع الأطفال".