شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تستغل توقف حفلاتها الغنائية فى ركوب الأمواج.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمارس النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا عددا من الأنشطة الرياضية خلال الفترة الماضية، مستغلة توقف الحفلات الغنائية بسبب القيود الاحترازية التي تفرضها بعض الدول لمواجهة تفشى جائحة كورونا، ومن حين لآخر تشارك جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو تظهر من خلاله وهي تمارس رياضتها المفضلة وهي ركوب الأمواج.

وفى مقطع فيديو جديد نشرته النجمة العالمية عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرت من خلاله وهى تمارس رياضة ركوب الأمواج فى أحد الأماكن المخصصة لذلك لتظهر مدى براعتها في تلك الرياضة.

وأثارت النجمة العالمية شاكيرا منذ عدة أسابيع حماس قطاع كبير من محبيها وعشاقها، وذلك بعد أن كشفت أنها تعمل خلال هذه الفترة على إنجاز عمل غنائى جديد، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ذا نيوز".

ونشرت شاكيرا البالغة من العمر 44 عاما، آنذاك، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 70.2 مليون شخص صورة جديدة ظهرت بها شاكيرا خلال تواجدها فى الاستوديو مرتدية ملابس رياضية مريحة باللون النبيتى، كما حافظت على لون شعرها الأحمر الذى فاجأت به الملايين منذ عده أشهر، بينما كانت النجمة الشهيرة تسجل إحدى الأغنيات.



شاكيرا تتزلج على الامواج