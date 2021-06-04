شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: بدخل الفيس بوك قليل وفى مرة لقيت نفسى مشتومة.. والعيلى: مش بحب الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع وأبطال مسلسل "ضد الكسر" كواليس تصويره وآرائهم في السوشيال ميديا مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" المذاع على قناة Cbc، وقال المؤلف عمرو الدالى: "علاقتى بالسوشيال ميديا إنه عالم افتراضى ومهم جدا في حياتنا ولكنه فصلنا عن حياتنا الطبيعية، حتى أن هناك فرقا كبيرا بين صورنا على السوشيال ميديا والحقيقة، لأن لازم نظهر بشكل كويس جدا لأن في جمهور بيشوفنا".

وأضافت النجمة نيللى كريم: "أنا شخصيتى بعيدة تمام عن شخصية البلوجر اللى عملتها في ضد الكسر، يعنى مثلا أنا في مرة لقيت فنان زميل كاتب حاجة إيجابية عن المسلمين والمسيحيين وإنهم يد واحدة، فعجبنى الموضوع وشيرته ومدخلتش لمدة 3 أيام وبعد ما دخلت لقيت ناس كتير شتمانى وشاتمة الفنان اللى كاتب، فروحت حذفاه لأن مش هاقدر أدخل في جدال مع الناس، وأنا فعليا بفتح الفيس بوك مرتين أو تلاتة في الشهر".

وتابعت نيللى كريم: "أنا مش شخصية سلمى اللى ظهرت في ضد الكسر نهائي، وحتى لما المؤلف عمرو الدالى قالى إن مشهد وأنا بفتح اللايف وأقول هاى هاى زى ما الناس شافتها قعدت أقوله أنت متأكد أنا شكلى هايبقى أهبل أوى، فقالى والله هما بيعملوا كدة ومصدقتش غير لما فرجنى وورانى ناس بتعمل كدة فعلا".

وأضاف الفنان حمزة العيلى: "الموبايل مبقتش بحبه خالص هو مهم جدا بس خلانا شبه مسوخ والحاجات كلها بقت إيموجي، كان زمان في قصص حب وكلام كتير فكان له إحساس تانى حتى سواء فى الكتابة او قراءته، فبجد بالنسبة ليا الموبايل مؤلم جدا، وخلانا مبقناش نسأل على بعض".

مسلسل "ضد الكسر" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تار اعماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامى مغاورى، رمزى العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسى، منا عادل.

تدور أحداث مسلسل "ضد الكسر" حول نجمة وسائل التواصل الإجتماعي سلمى وتجسد دورها "نيللى كريم"، وتتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم "محمد فراج" ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.



لقاء الخميسي



حمزة العيلى



تارا عماد



سينتيا خليفة



محمد فراج



نيللي كريم



ابطال مسلسل ضد الكسر مع منى الشاذلى



نيللى كريم ومحمد فراج