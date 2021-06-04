فن ومشاهير

وفاة جدة السيناريست محمد سيد بشير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن السيناريست محمد سيد بشير، وفاة جدته، مساء اليوم الجمعة.

وكتب بشير، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "كل نفس ذائقة الموت.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. جدتي في رحمة الله.. أسألكم الدعاء والفاتحة".

محمد سيد بشير من مواليد 6 يونيو 1987، تخرج من كلية تجارة شعبة محاسبة، ثم عمل بمجال البنوك قبل أن يحترف الكتابة في عام 2014، ومن أعماله: "كلام على ورق، هروب اضطراري، سبع أرواح، أيوب، أبو جبل، وفرصة تانية" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد سيد بشير مسلسل "شديد الخطورة" مع النجوم: أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، وهادي الجيار وغيرهم، إخراج حسام علي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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