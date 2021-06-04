وفاة جدة السيناريست محمد سيد بشير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن السيناريست محمد سيد بشير، وفاة جدته، مساء اليوم الجمعة.

وكتب بشير، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "كل نفس ذائقة الموت.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. جدتي في رحمة الله.. أسألكم الدعاء والفاتحة".

محمد سيد بشير من مواليد 6 يونيو 1987، تخرج من كلية تجارة شعبة محاسبة، ثم عمل بمجال البنوك قبل أن يحترف الكتابة في عام 2014، ومن أعماله: "كلام على ورق، هروب اضطراري، سبع أرواح، أيوب، أبو جبل، وفرصة تانية" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد سيد بشير مسلسل "شديد الخطورة" مع النجوم: أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، وهادي الجيار وغيرهم، إخراج حسام علي.

