"نفخر بكِ".. أحمد حلمي ومنى زكي يدعمان ابنتهما "لي لي" في تجربتها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص الفنان أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، على دعم ابنتهما "لي لي" والتي تعرض يومي الجمعة والسبت ملابس قامت بالرسم عليها لبيعها في معرض "شبابكو".

ونشر حلمي، صورا تجمعه بابنته وزوجته من المعرض عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "إنستجرام"، وعلّق على إحداها: "دايما فخور بيكي".

وفي صورة أخرى ظهر وهي يشتري من ابنته قميصا، وعلّق: "مش عشان أنا أبوها أقوم أخليها تعملي خصم.. بس لأني أبوها أخدت التيشيرت ببلاش".

كما نشرت "منى" مقطع فيديو لابنتها من المعرض، وعلّقت عبر "ستوري إنستجرام": "فخورة بيكي.. بالتوفيق حبيبتي".

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" (2019) تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشارك في بطولته النجوم: منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، إنتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي وغيرهم.

بينما آخر أعمال منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" مع محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وآدم الشرقاوي ومايان السيد وغيرهم، في شهر رمضان 2021.