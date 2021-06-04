من أمام قبره.. هكذا أحيت بوسي شلبي ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، اليوم الجمعة، من أمام قبره.

ونشرت بوسي، مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تظهر فيه وهي تقرأ القرآن الكريم من أمام قبر محمود عبد العزيز، مصحوبا بدعاء لجميع من رحلوا عنا.

وكتبت: "في يوم عيد ميلاده.. نسألكم الفاتحة".

الراحل محمود عبدالعزيز من مواليد 4 يونيو 1946، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، بدأ حياته الفنية في التليفزيون من خلال الاشتراك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل "الدوامة" من إخراج نور الدمرداش.

وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 من خلال فيلم "الحفيد"، ثم انطلق ليقدّم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها: "حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب" وغيرها.

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ محمود عبد العزيز في تقديم العديد من الأعمال المهمة منها: "الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش"، بالإضافة لأعماله في الألفية الجديدة ومنها فيلم "الساحر" ومسلسل "جبل الحلال" وغيرها، ووافته المنية يوم 12 نوفمبر 2016 .