تامر حسني يطرح الإعلان الرسمي الأول لفيلم "مش أنا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح النجم تامر حسني، مساء اليوم الجمعة، الإعلان الرسمي الأول لفيلم "مش أنا" المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

وكان تامر حسني، طرح في مطلع مايو الماضي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بوستر فيلم "مش أنا"، ونال إعجاب متابعيه وجمهوره.

وظهر تامر، على البوستر مرتديا "بيجامة" ويبدو على وجهه علامات الاندهاش.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".