عائلة الطيار المصري ترد على “محمد رمضان”.. “يحب يعمل اي بروباجندا وخلاص”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 10:42 مساءً

أثار رد الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان على قرار النيابة العامة المصرية التحفظ على أمواله داخل مصر، سلسلة من الانتقادات التي طالته، خاصة من أسرة الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر.

وفي أول تصريح لأسرة الطيار، قالت عبير المستكاوي شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر عبر صفحتها على الفيسبوك إن: “موضوع تصريح المدعو محمد رمضان بتحفظ الدولة علي أمواله في البنوك اللي قالب السوشيال ميديا ما هو الا قد تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه فى البنك وده مبلغ التعويض الخاص باشرف رحمة الله عليه”.

وأضافت عبير المستكاوي: “الموضوع لا له دعوة بالبلد ولا طمع مصر فى فلوسه ولا حتى لحم كتافه .. يحب يعمل اي بروباجندا وخلاص.. وده بناء على هذا التصريح”.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر أمس الخميس، مقطع فيديو، عبر حساباته الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعى، معلنا فيه أنه أبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في أحد البنوك الشهيرة، حيث قال خلال مقطع الفيديو: “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني”.