شكرا لقرائتكم خبر عن حاطة صورتها على هدومها.. إيرينا شايك تكشف عن حبها لـ بريتنى سبيرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة إيرينا شايك وصديقة برادلى كوبر السابقة تعشق بريتنى سبيرز بصورة كبيرة مثلما ظهر مع آخر ظهور لها أثناء سيرها بصحبة ابنتها من برادلى كوبر، حيث ارتدت تيشرت عليه صورة المغنية الشهيرة، وذلك بعد يوم مع مقابلتها لبرادلى كوبر وتناولهما للبيتزا معاً بأحد المطاعم وفقاً لموقع ديلى ميل.

ويجمع الثنائى علاقة صداقة مميزة رغم الانفصال، وذلك بهدف تربية ابنتهما فى جو عائلى، وبالتالى يزوران بعضهما كلما سنحت لهما الفرصة مثلما أكد تقرير ديلى ميل.



ابنة برادلى كوبر

إيرينا شايك بدورها أعربت عن حبها لبريتني سبيرز من خلال تيشرت عليه صورة الأخيرة، حيث أكد التقرير أن شايك من أكثر المشاهير حباً للمغنية التي تعيش وقتاً عصيباً لمشاكلها مع والدها وعدم نجاحها في التخلص من وصايته عليها.



شايك وابنتها

من ناحية أخرى كشفت تقارير عديدة مؤخرًا دخول المغنى كانى ويست فى علاقة جديدة بعارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك، حيث أكدت تلك التقارير أن الثنائى الشهير بصدد الكشف عن تلك العلاقة خلال الفترة المقبلة، إلا أن تقارير أخرى نفت الأمر مؤكدة أن ذلك لا يتعدي شائعات تربط بين اسمين من بين الأشهر خاصة أن كاني ويست انفصل عن كيم كاردشيان وإيرينا شايك لم تدخل علاقة جديدة منذ انفصالها عن والد ابنتها برادلي كوبر.

القصة الكاملة للأمر بدأت من خلال موقع DeuxMoi، الذى نشر تعليقات تفيد بأن كاني ويست الآن يواعد سرًا حبيبة برادلي كوبر السابقة، وأجاب عليها بأنه لا وجود لحقيقة مؤكدة كما لم ينفى الموقع ايضاً، تلك التساؤلات، في حين استندت مواقع أخرى للعلاقة بين الثنائى إلى معرفتهما التي تمتد ببعضهما على مدار 10 سنوات مضت.

وأكد تقرير ذا صن على سبيل المثال أن علاقة إيرينا شايك بدأت بـ كاني ويست بدأت من خلال مشاركتها في الكليب الغنائى له الذى حمل اسم weast heaven.