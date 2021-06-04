شكرا لقرائتكم خبر عن "زحمة الأيام" لنجوم التسعينيات تريند رقم 1 فى مصر على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر كليب "زحمة الأيام" لنجوم التسعينيات؛ حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، تريند رقم 1 في مصر على موقع يوتيوب، بعد طرحها أمس الخميس، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.

وتقول كلمات "زحمة الأيام": "فى زحمة الأيام .. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش .. أنده بصوت مبحوح .. على حلم كان مسموح .. بيعدى مايشوفنيش .. عمر اتسرق مننا فين اللى كانوا هنا راحو خلاص ومفيش .. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده مع دنيا مبتديش .. وفى توهة المشوار ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت .. صدقت فى الأيام و مشيت ورا أوهام وزى ما روحت أهو جيت .. وأما السنين بتفوت .. والغنوة تبقى سكوت .. وكل شيء محسوب .. وأما السنين بتفوت .. إحساسنا ليه بيموت بأيدين قدر مكتوب .. عدى زمانا وسبق .. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم .. عدى زمانا و سبق وقع الفرس فى السبق لكن أكيد هيقوم .. فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب على مسرح الأيام .. أيام وليها العجب بنعيشها مر وتعب .. آه منها دى الأيام".