شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف قيود كورونا فى فرنسا يخدم زوار مهرجان كان السينمائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بشأن تخفيف قيود إجراءات مواجهة، ستكون في صالح زوار مهرجان كان السينمائي، الذي ستبدأ فعالياته يوم 6 يوليو المقبل، حيث أن فرنسا ستسمح لكل القادمين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الدخول إلى البلاد بدون عزل صحي في حال تلقيهم للقاح فيروس كورونا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن زوار مهرجان كان السينمائي، سيحتاجون فقط إلى تحليل اختبار PCR في حال وصولهم إلى المطارات الفرنسية للمساح لهم بالدخول، وبالنسبة للقادمين من المملكة المتحدة ممن لم يتلقوا اللقاح سيطبق عليهم العزل الصحي لمدة سبعة أيام عند الوصول.

وفى تصريحات نقلتها الصحيفة، لوزير السياحة الفرنسي، جان بابتيست ليموين، الذي قال: "علينا التنسيق بين حرية التنقل والاحتياطات اللازمة، مضيفاً "لا شيء سيكون أسوأ من دخول موجة جديدة من فيروس كورونا لأننا لم نكن حذرين بما فيه الكفاية".

وعلى جانب آخر، يشارك المخرج المغربى نبيل عيوش، في مهرجان كان الرابع والسبعين، وهو المخرج العربي الوحيد المشارك في المسابقة، وينافس "عيوش" لأول مرة في المسابقة الدولية لمهرجان كان بفيلمه الجديد "إيقاعات كازابلانكا Casablanca Beats هو الحضور العربى الوحيد فى برنامج المهرجان الرسمى.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة شباب من الأحياء الفقيرة بالدار البيضاء يشاركون في مشروع ثقافي يشجعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال موسيقى الـ«هيب هوب»، من أجل انتشالهم من مخالب الإرهاب والتطرف، خاصة بعد الأحداث الإرهابية لـ16 فى مايو 2003.