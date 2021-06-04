شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ورش مسرحية ضمن فعاليات مهرجان الجنوب المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المهرجان المسرحى الدولى، لشباب الجنوب فى دورته الخامسة دورة الدكتور حسن عطية، المقامة فى محافظة أسيوط خلال الفترة من 7: 11 يونيو الحالى استضافة 60 شابا من الأقاليم المختلفة والذين يرغبون فى حضور الورش التدريبية مجانا برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وجامعة أسيوط.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، رئيس المهرجان، إن الورش المسرحية ستبدأ يوم الثلاثاء 8 يونيو، وإن هذه الخطوة تعد بداية لإعادة مشروع صناعة المسرح والذى أقيم فى عام 2016 وبناء على طلب الشباب المسرحى فى مختلف المحافظات .

واضاف أن الورش التدريبية فى هذه الدورة هى التنمية المسرحية للدكتور جمال جابر و التمثيل للمخرج عمرو قابيل، الإخراج د. أسامة رؤوف، الديكور والإضاءة المسرحية للمهندس حازم شبل، التأليف للكاتب الكبير بكرى عبد الحميد، ورشة المسرح الأسود للمخرج عمرو حمزة.