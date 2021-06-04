أسرة الطيار ترد على محمد رمضان.. وفنان مصري يسخر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت أسرة الطيار المصري الراحل الذي فصل من عمله بسبب الفنان محمد رمضان، على فيديو الحجز على أموال رمضان، والذي أثار ضجة كبيرة.

وكانت السلطات القضائية المصرية قد أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال محمد رمضان لامتناعه عن سداد التعويض الصادر لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وقالت عبير المستكاوي، شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "موضوع تصريح المدعو محمد رمضان بتحفظ الدولة علي أمواله في البنوك اللي قالب السوشيال ميديا ما هو إلا الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه في البنك، وده مبلغ التعويض الخاص بأشرف رحمة الله عليه".



وأضافت عبير المستكاوي: "الموضوع لا له دعوة بالبلد ولا طمع مصر في فلوسه ولا حتى لحم كتافه.. يحب يعمل أي بروباجندا وخلاص.. وده بناء على هذا التصريح".

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر الخميس، مقطع فيديو، عبر حساباته الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أنه أبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في أحد البنوك الشهيرة، حيث قال خلال مقطع الفيديو: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني".





وسخر الفنان المصري خالد سرحان من فيديو محمد رمضان من خلال تدوينه على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على مكالمة من موظف البنك بيقول لي جم يسحبوا قسط القرض اللي عليا ما لقوش فلوس في الحساب.. عايز أقول للبنك: عيب كدا، أنا لحم كتافي من خيركم، والـ ٧٥ جنيه اللي في الحساب أنا معايا في البيت قدهم ٣ مرات ولا يهمني".