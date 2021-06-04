فيديو نادر.. قارئ كف تنبأ بمستقبل سمير غانم وجورج سيدهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسمير غانم وجورج سيدهم أثناء مقابلة تلفزيونية مع قارئ كف يدعى محمد فتحي.

وتنبأ قارئ الكف بمرض جورج سيدهم (1938- 2020) كما أخبر سمير غانم (1937- 2021) بأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأن عظيم.



وطلب قارئ الكف من الفنان جورج سيدهم عدم النوم في حالة حزن لأنه قد يتعرّض لمرض أساسه الحالة النفسية والعصبية.

وأصيب جورج سيدهم بجلطة جراء حالته النفسية السيئة بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب إلى الخارج.





وعندما طالع القارئ كف سمير غانم قال له "أنت رجل عندك قدرة هائلة على التنبؤ بما يحدث سواء خير أو شر وهتحقق في حياتك 4 مفاجآت سارة، لم تحلم بها دلوقتي ومش موجودة في ذهنك حالياً.. وإنت ماشي في الطريق خلّي بالك متسرحش واتنين من ذريتك هيكون لهم مستقبل ضخم جداً وهتفرح بيهم قوى".

وتوفي سمير غانم في 20 مايو/أيار عن عمر ناهز 84 عاماً بعد تعرضه لوعكة صحية حيث عانى خللاً في وظائف الكلى.