شكرا لقرائتكم خبر عن "إيقاعات كازابلانكا" الفيلم العربى الوحيد بالبرنامج الرسمى لمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج المغربى نبيل عيوش، في البرنامج الرسمي لمهرجان كان الرابع والسبعين، وهو المخرج العربي الوحيد المشارك في المسابقة.

وينافس "عيوش" لأول مرة في المسابقة الدولية لمهرجان كان بفيلمه الجديد "إيقاعات كازابلانكا Casablanca Beats هو الحضور العربى الوحيد فى برنامج المهرجان الرسمى.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة شباب من الأحياء الفقيرة بالدار البيضاء يشاركون في مشروع ثقافي يشجعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال موسيقى الـ«هيب هوب»، من أجل انتشالهم من مخالب الإرهاب والتطرف، خاصة بعد الأحداث الإرهابية لـ16 فى مايو 2003.

نبيل عيوش شارك في مهرجان كان أكثر من مرة، فقد عُرض فيلمه "يا خيل الله" في مسابقة نظرة ما عام 2012، وشارك "الزين اللي فيك" في نصف شهر المخرجين عام 2015، لكن الفيلم الجديد سيكون ظهوره الأول في المسابقة الدولية.