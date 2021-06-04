شكرا لقرائتكم خبر عن "ما لا نعرفه عن مريم" يشارك فى مهرجان فالنسيا السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل فيلم "ما لا نعرفة عن مريم" مصر فى مهرجان "فالنسيا السينمائى الدولى" بإسبانيا فى دورته الـ 37 ، داخل المسابقة الرسمية للمهرجان الذى يقام فعالياته من الفترة 18 إلى 26 يونيو.

"ما لا نعرفه عن مريم" من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وشارك في بطولته دعاء عريقات وعماد غنيم، وتدور قصته حول "مريم" التي تذهب لمستشفى مع ابنتها وزوجها لمعاناتها من ألام بالمعدة لتتصاعد الأحداث بعدها.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم كان من خلال برنامج "رؤي إفريقية" في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا في دورته الـ 43، والذي يعد من أكبر المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة. كما شارك أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان بوينس آيرس السينمائي الدولي بالأرجنيتن، وأيضا فى مهرجان برشلونة السينمائى الدولى فى دورته الـ23 بإسبانيا.