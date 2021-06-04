شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: النهاردة عيد ميلاد أبويا أغلى الغاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، ونشر صورة تجمعهما وعلق عليها: عيد ميلاد أبويا.. عيد ميلاد أغلى الغاليين.. عيد ميلاد الراجل الجدع.. الطيب اللي كلكم بتحبوه.. يا ريت ندعيله كلنا".

وحرص عدد من محبى الراحل محمود عبد العزيز على زيارته اليوم بمقابر أم كبيبة بالورديان غرب الإسكندرية، فى ذكرى ميلاده، وكانت الإعلامية بوسى شلبى قد زارت القبر اليوم الجمعة، وقرأت القرآن أمام قبر زوجها الراحل.

وبدأ المخرج ماندو العدل تحضيرات فيلمه الجديد شكوكو" للفنان كريم محمود عبد العزيز، العمل من تأليف إبراهيم عيسى، ويجرى مخرج العمل حاليا ترشيح الفنانين المشاركين بالاتفاق مع الجهة المنتجة، حيث سيتم الإعلان عنهم عقب التعاقد، والفيلم يعد العمل الثاني الذي يجمع إبراهيم عيسي وماندو العدل .