شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد المنعم يقدم "أحدب نوتردام" على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج ناصر عبد المنعم تحضيرات العرض المسرحى "أحدب نوتردام" من تأليف فيكتور هوجو، وإنتاج مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان، وذلك استعدادا لعرضه ضمن خطة عروض عيد الأضحى المقبل على مسرح الطليعة، ويجرى المخرج حاليا عملية مراجعة السيناريو وترشيح الممثلين الذين سيتولون بطولة العرض، ومن المقرر أن يقدمه مجموعة من الوجوه الشابة والجديدة.

يذكر أن آخر أعمال المخرج ناصر عبد المنعم عرض "الطوق والأسورة" وتدور أحداثه فى صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان، والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبد الله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم.

عرض "الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان، و تمت إعادة إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى بمهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربى، لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك فى المهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ12.