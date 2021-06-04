شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الإعلان الرسمى لفيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى على صفحة "الفيس بوك" الإعلان الرسمى لفيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فى السينمات، واعتمد على عدد من المشاهد الكوميدية بينه وبين النجم ماجد الكدوانى.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".



تامر حسنى



تامرحسني

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.