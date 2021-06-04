شكرا لقرائتكم خبر عن سينمات AMC الأمريكية تسمح بدخول الحاصلين على لقاح كورونا بدون كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل أصحاب دور العرض الكبرى فى الولايات المتحدة على تخفيف بروتوكولات كورونا الخاصة بالسينمات، حيث سيسمح للحاصلين عل اللقاح، بدخول السينما دون ارتداء أغطية الوجه "كمامة".

ومع ذلك ستظل الأقنعة مطلوبة لجميع العملاء إذا طلبت السلطات المحلية ذلك - كما هو الحال فى لوس أنجلوس، وهى أكبر سوق سينمائى فى البلاد، وذلك حسب موقع hollywoodreporter.

وتماشياً مع أحدث إرشادات CDC وبعد التشاور مع خبراء الصحة العامة ، لم يعد يُطلب من ضيوف سينمات AMC Theatre الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء أغطية الوجه في مواقع AMC، ما لم يتم ذلك بموجب قوانين الولاية أو القوانين المحلية، وذلك حسب البيان الذي أصدرته السينما.

وعلى جانب آخر فجر فيلم A Quiet Place II مفاجأة فى عصر الوباء الذى تعيشه صناعة السينما عالميا، وهى حصد الفيلم على 57 مليون دولار افتتاحية في الأيام الثلاثة الأولى من عرضه.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن فيلم A Quiet Place الذي طُرح في عام 2018 حصل على 47 مليون دولار في افتتاحيته الأولى، بينما يتوقع الكثيرون أن يحصد الجزء الثاني على 57 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى، ومن المحتمل أن يصل لـ60 مليون دولار في اليوم الرابع ليعد أكبر افتتاحية في عصر الوباء، متخطيا فيلم Godzilla vs. Kong، الذي حقق 48.5 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس، ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة أخيرا إلى مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يُعتبر استكمالاً لنجاح جزئه الأول، الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم، بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.