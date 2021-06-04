شكرا لقرائتكم خبر عن دونى ين وكيانو ريفز فى الجزء الرابع لـ John Wick.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن انضمام النجم العالمي دوني ين صاحب سلسلة الأكشن الشهيرة Ip Man، إلى النجم العالمي كيانو ريفز، لتصوير الجزء الرابع من سلسلة الأكشن John Wick الذى يتم تصويره حالياً.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline فإن ين سيلعب شخصية قاتل مأجور من أصدقاء ريفز، الذى يجسد شخصية جون ويك، ليقوم بمساعدة في بعض الأمور لتخطي أزمته الكبيرة مع المؤسسة الإجرامية.

يعد النجم العالمي دوني ين، أحد أنجح صانعي الأفلام والممثلين في شرق آسيا، فهو معروف بأسلوبه الفريد في القتال المعاصر، وتمتد شعبيته في جميع أنحاء العالم من أدوار مثل xXx: Return of Xander Cage و Rogue One: A Star Wars Story و IP Man.



دوني ين وجون ويك

وكانت قد أجلت شركة Lionsgate الجزء الرابع من سلسلة John Wick ، لـ أكثر من عام من تاريخ طرحه الأصلي، على أن يطرح فى 27 مايو من عام 2022، بدلا من 21 مايو من هذا العام 2021، الذى أعلنت عنه Lionsgate العام الماضي بعد الافتتاح القوي لـ الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم ، "John Wick: Chapter 3 - Parabellum"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، وذلك بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى إعادة جدولة الأعمال السينمائية بسبب توقف العمل فى المجال السينمائى.

وكان قد حقق الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم "John Wick: Chapter 3 – Parabellum" إيرادات وصلت إلى 326 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد أن طرح يوم 15 مايو من العام الماضى.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.