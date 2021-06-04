شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فنية.. 4 مهرجانات سينمائية فى شهر يونيو بعد تأجيلها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفراجة فنية تشهدها المهرجانات السينمائية خلال الفترة الحالية بعد القرارات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء بفتح المجال أمام المحافل الفنية وإقامة المهرجانات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعى، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وارتداء الكمامات واستخدام الكحول في كل أرجاء المكان، وتقليل عدد الفعاليات بالمهرجان.

وبالفعل سعى أغلب صناع المهرجانات السينمائية سريعا لإقامتها خوفا من منعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة إذا لزم الأمر، ورغم أن فيروس كورونا استطاع أن يخلف المهرجانات عن مواعيد إقامتها المعتادة سنويا من كل عام، إلا أن ومع فتح المجال أمام إقامتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث تقليل الفعاليات وتطبيق التباعد الاجتماعى، فقد انطلق أصحاب المهرجانات السينمائية فى الإسراع فى إقامتها وبسبب هذه السرعة أصبح شهر يونيو شهر المهرجانات هذا العام، والذى يشهد إقامة 4 مهرجانات سينمائية مصرية دفعة واحدة رغم أن هذا الشهر لم يكن فى السابق يشهد أى مهرجانات فنية نهائيا.



مهرجان المركز الكاثوليكى

مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

قرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما المصرية تأجيل الدورة الـ69 والتى كان مقرر إقامتها في شهر فبراير الماضى، وهو الموعد الأساسى للمهرجان من كل عام، بسبب ظروف تداعيات جائحة كورونا لتتم إقامة المهرجان مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط بدلا من أسبوع وحفلى افتتاح وختام.



مهرجان الاسماعيلية للافلام القصيرة

مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

فى شهر مايو الماضى، كان من المقرر إقامة فعاليات الدورة الـ 22 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، ليتم تأجيله بسبب قرارات رئاسة الوزراء وقتها بعدم إقامة أي محافل فنية في ظل مواجهة فيروس كورونا، ولكن بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية قرر السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما إقامة فعاليات المهرجان في الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجارى، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.



مهرجان اسوان

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

في شهر فبراير الماضى، كان من المقرر انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة والتي كان من المقرر أن تقام في 20 إلى 26 في شهر فبراير، وبسبب تعليق الأنشطة الفنية بسبب جائحة كورونا، قررت إدارة المهرجان إقامته في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو على المسرح الرومانى المكشوف، ولكن لم تسمح لهم الظروف بسبب تعليق الأنشطة مرة أخرى بسبب زيادة أعدادا المصابين بفيروس كورونا، ليتم الاستقرار أخيرا على إقامته في الفترة من 24 إلى 29 من شهر يونيو الجارى، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



مهرجان شرم الشيخ السينمائى

مهرجان شرم الشيخ السينمائى

شهد مهرجان شرم الشيخ السينمائى تأجيلا منذ العام الماضى، حيث كان من المقرر إقامته فى شهر أكتوبر الماضى ليتم تأجيله إلى شهر ديسمبر، بسبب جائحة كورونا ومنع الأنشطة الفنية لفترات متفاوتة، حتى تم الاستقرار على تأجيل الدورة الرابعة للعام الحالي، وتم الاستقرار على أن ينطلق في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، حيث قام وفد من المهرجان بزيارة مدينة شرم الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة، وبحث الوفد الذي يتشكل من الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس المهرجان، وعلي القليوبي مديرعام مؤسسة نون للثقافة والفنون وعضو مجلس الأمناء كل التفاصيل الخاصة بالمهرجان، ولكن مع تحديد موعد انطلاق مهرجان أسوان الدولى للمرأة يوم 24 يونيو، فمن المحتمل أن يشهد مهرجان شرم الشيخ تأجيل مرة أخرى، حتى لا ينطلقان في موعد واحد.