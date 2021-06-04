"سامحني مغلباك معايا".. رسالة نورهان لأشرف زكي بعد تدخله لحل أزمتها مع منتج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة نورهان شعيب، عن تدخل نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي، لحل مشكلتها مع أحد المنتجين بسبب عدم الحصول على أجرها.

وكتبت نورهان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم التواصل مع النقابة وتدخل لحل مشكلتي الشخص الأنبل والأكثر شهامة الدكتور أشرف زكي، أخي وزوج أختي".

ووجهت رسالة لـ"زكي" قائلة: "سامحني مغلباك معايا دايما بقلة حرصي في توقيع العقود وسذاجتي المعهودة، مش أول مرة تتدخل وتنقذني خيرك سابق، ولكني أعدك أني أحاول تكون آخر مرة وماغلبكش معايا تاني، نقيبي وأفتخر، الحمد لله شكرا لدعمكم جميعاً".

وكانت نورهان لجأت لنقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بعد تلقيها تهديدا من قبل أحد المنتجين، بسبب عدم حصولها على أجرها من أحد الأعمال الفنية، رغم انتهائها من تصوير ٩٥ ٪ من مشاهدها، حسبما كشفت في مقطع فيديو نشرته صباح اليوم الجمعة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

جدير بالذكر أن نورهان شاركت في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة ودرة.