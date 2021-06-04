الأميرة ماري تفتتح مبنى خدمات إضافي لمستشفى هيرليف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 07:27 مساءً - قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة «ماري» من الدنمارك بافتتاح مبنى خدمات الطوارئ الجديد ومركز المرأة والطفل في مستشفى هيرليف في هيرليف، وذلك بحضور وزير الصحة الدنماركي «ماجنوس هيونيك»، مدير المستشفى «آن جاستروب»، رئيس القسم «سفيند سيركير» ورئيس المجلس الإقليمي «صوفي هيستورب أندرسن».

وبحسب موقع «UFOnomore» تحتوي خدمة الطوارئ الجديدة في مستشفى هيرليف ومركز المرأة والطفل، من بين أشياء أخرى، على غرفة طوارئ مشتركة كبيرة، ونحو 300 غرفة نوم جديدة ومحيط أخضر.

عقب الافتتاح زارت الأميرة المبنى الجديد والخدمات الطبية بالمستشفى. كما قامت بجولة في الحدائق الجديدة التي تهدف إلى مساعدة المرضى على الشفاء في المستشفى. تم تزيين جميع الحدائق بموضوعات مختلفة.

إطار جديد للأطفال والأمهات

الأميرة «ماري» مع وزير الصحة ومدير المستشفى - الصورة من موقع New my royals

في مركز المرأة والطفل، تم إنشاء غرف خاصة للأطفال المبتسرين مع مساحة للعائلة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم أجنحة الولادة الجديدة كأجنحة حسية للأمومة، وهناك قرب بين جناح الولادة وقسم الأسرة لأمراض النساء. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر أقسام علاج الأطفال حديثي الولادة امتداداً لعملية الولادة.

نظام رعاية صحية أكثر إنسانية

الأميرة «ماري» مع وزير الصحة ورئيس المجلس الإقليمى - الصورة من موقع New my royals

في قسم الطوارئ، انتقل التشخيص إلى الواجهة. وهذا يعني أن الاستقبال مجهز، من بين أشياء أخرى، بماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب والأشعة السينية، والتوقع هو أنه سيوفر فحصاً أكثر كفاءة، وبالتالي يضمن أيضاً رؤية المرضى بسرعة أكبر من قبل الاختصاصي المناسب.

يوجد في كلا المبنيين الجديدين عدد من الحدائق والمساحات الخضراء التي تساهم في تجربة حسية.