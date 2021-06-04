الملكة ماكسيما تقوم بزيارة عمل لأوركسترا Royal Concertgebouw

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 07:27 مساءً - بصفتها إحدى الرعاة الفخريين للأوركسترا، قامت ملكة هولندا "ماكسيما" بزيارة عمل لأوركسترا Royal Concertgebouw Orchestra في أمستردام حيث تم خلال الزيارة مناقشة فعاليات الأوركسترا خلال جائحة كورونا وخطط المستقبل والبرامج التعليمية المختلفة.

برنامج الزيارة

الملكة ماكسيما في زيارتها لأوركسترا Royal Concertgebouw Orchestra- الصورة من موقع New my royals

وبحسب موقع "UFOnomore" بدأت الزيارة بمقدمة عن الإدارة الجديدة وحديث عن أنشطة الأوركسترا خلال جائحة كورونا والخطط المستقبلية والبرامج التعليمية المختلفة.

وخلال جولة الملكة "ماكسيما" في مبنى أوركسترا Royal Concertgebouw في Gabriel Metsustraat ، تحدث المشاركون في أكاديمية الأوركسترا عن تجاربهم. كما حضرت الملكة أيضًا تسجيل فيديو لأداء رباعي، وترى وزارت بعض إستوديوهات الموسيقى للتحدث مع بعض موسيقيي الأوركسترا.

أوركسترا Royal Concertgebouw

المشاركون في أكاديمية الأوركسترا يتحدثون عن تجاربهم- الصورة من موقع New my royals

تأسست الأوركسترا في عام 1976 و تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والوحدة والصداقة بين الشباب الأوروبي. وتعتبر واحدة من الأوركسترا الرائدة في العالم، كما ترافق العائلة المالكة الهولندية في زيارات رسمية كما فعلت في زيارة ألمانيا عام 2011.