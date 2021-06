«سيلفستر ستالوني» يتألق باللون الفضي، وهو يتناول العشاء مع زوجته «جينيفر فلافين»

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 07:27 مساءً - بدا «سيلفستر ستالوني» بصحة جيدة عندما خرج لتناول العشاء في Craig's Hotspot بلوس أنجلوس مع زوجته «جينيفر فلافين»؛ حيث تستمر منطقة لوس أنجلوس في إعادة فتح أبوابها تدريجياً بعد الإغلاق الوبائي.

وبحسب موقع «ديلي ميل» ظهر «ستالوني» البالغ من العمر 74 عاماً، مرتدياً قميصاً فضياً لامعاً بأكمام قصيرة، مع بنطال أسود وحذاء.. في حين بدت «فلافين»، 52 عاماً، جميلة في ثوب زهري مع حزام أسود وحذاء صندل أسود ضيق، بينما كانت ترتدي قناع وجه وأقراطاً دائرية.

«ستالوني» يحث متابعيه على إنستغرام

«سيلفستر ستالوني» مع زوجته «جينيفر فلافين» -الصورة من حساب سيلفستر ستالوني على إنستغرام

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقل رمز الروكي إلى إنستغرام بلقطة من صالة الألعاب الرياضية؛ حيث شجع متابعيه البالغ عددهم 13.1 مليون متابع على بذل قصارى جهدهم في مساعيهم في الحياة.

قال: «في أي عمر، يجب أن تحاول القيام بذلك، أو ستندم عليه.. لقد جئت لأجد أن أي شيء يأتي بسهولة، لا يستحق عادة».

«ستالوني» وأعماله الحديثة

«سيلفستر ستالوني» فى صالة الألعاب الرياضية -الصورة من حساب سيلفستر ستالوني على إنستغرام

لم يتضح على الفور متى سيتم إطلاق الفيلم، الذي أعلن عنه «ستالوني» الصيف الماضي، أو ما إذا كان الإصدار سيكون في الأساس مسرحياً أو بثاً.. كما أنه من المقرر أن يطلق فيلماً وثائقياً مجاوراً بعنوان: Keep Punching: The Present Meets the Past، يعرض إعادة تصور فيلم 1985، الذي حقق أكثر من 300 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.