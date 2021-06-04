سيارة “فيراري” تشعل الحرب بين مشاهير “سناب شات”

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 06:43 مساءً - شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مناوشات بين المدّون ياسر الفيصل والفاشينيستا ملكة كابلي حول سيارة رياضية فارهة.

وفي التفاصيل، أطلّت مدونة الجمال والموضة السعودية في سيارة من طراز “فيراري” حمراء اللون، مدعيةً بطريقة مباشرة أنّها تلقتها هدية، إذ قالت: “شو هاد الجمال، هي دي الهدايا ولا بلاش”.

وقادت السيارة في جولة أمام عدسة الكاميرا، كاشفةً أن زوجها الكويتي أحمد السالم لم يكن يسمح لها بذلك.

وخرج الفيصل في مقطع مصوّر عبر الـ”سوشيال ميديا”، متهماً كابلي بالكذب، ومؤكداً أنه يعرف مالك السيارة، وأن الأخير أعارها إياها لقيادتها فقط لا أكثر.

وانفصلت كابلي نهائياً عن زوجها مشهور “سناب شات” أحمد السالم الذي نشر أوراق طلاقهما رسمياً، بعد انفصال تكرر مراراً، وقال في مطلع شهر أذار (مارس) الماضي معلّقاً على الوثائق الرسمية: “”الحمد الله على كل شي… الله يعوّضني ويعوّضها خير”.