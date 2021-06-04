قصة مؤثرة.. نوال الزغبي تُهدي أغنية لروح ملحن فلسطيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي يترقب فيه الجمهور طرح “ميني ألبوم” جديد لنوال الزغبي، كشفت النجمة الذهبية عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” عن قصة إحدى أغنيات الميني ألبوم.

وقالت نوال الزغبي أن إحدى أغنيات الميني ألبوم تعود لملحن فلسطيني توفي منذ فترة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وكان أحد أحلامه أن تغني نوال هذه الأغنية.

وأضافت نوال أنها قررت تسجيل هذه الأغنية وإصدارها ضمن الميني ألبوم لتكون بمثابة إهداء إلى روح الملحن الفلسطيني الراحل، موضحةً: “حابة خبركن قصة صارت معي باغنية من ال mini album ملحن فلسطيني توفي من فترة بالكورونا الله يرحمه وهالاغنية كانت حلم بالنسبة الو… اخدتا بعد ما توفى ورح غنيها على نيتو بالميني البوم ورح تكون اهداء خاص لروحه”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية؛ الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، والأغنية الثانية بعنوان “بكلم حالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.